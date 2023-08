Wall Street : séance prudente à la veille de l'inflation

Wall Street a fait preuve de prudence mercredi, à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'inflation : le Dow Jones a reculé de plus de 0,5% à 35123 points et le Nasdaq Composite a fléchi de près de 1,2% à 13722 points.



Les prix à la consommation aux Etats-Unis pour juillet, à paraitre ce jeudi, seront d'autant plus suivis que les chiffres du mois de juin, très inférieurs aux attentes, avaient éloigné la perspective de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale.



Un nouveau ralentissement des prix pourrait compliquer la tâche de la Fed, qui a récemment manifesté son intention de continuer à relever ses taux. Pour l'heure, Barclays s'attend toutefois à une remontée de 0,2 point du taux d'inflation annuel en juillet, à 3,2%.



'La récente baisse tendancielle du taux d'inflation annuel est susceptible de marquer une pause et même de s'inverser potentiellement dans les mois à venir, car les effets de base favorables ne seront plus pris en compte', prévient ainsi la banque britannique.



Seule donnée macroéconomique parue ce mercredi, les stocks de pétrole brut se sont élevés à 445,6 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, signalant ainsi une hausse des stocks de 5,9 millions par rapport à la semaine précédente.



Dans l'actualité des valeurs, Eli Lilly a grappillé 0,9% malgré un bond de près de 15% la veille, soutenu par un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' chez Jefferies sur le titre du groupe de santé, avec un objectif de cours porté de 430 à 615 dollars.



Lyft a dévissé de 10% après la publication de pertes nettes en diminution pour son deuxième trimestre, mais avec 'des premiers commentaires de la plateforme de VTC sur ses attentes pour le quatrième trimestre inférieurs aux attentes', selon Susquehanna.



