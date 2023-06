Wall Street : séance prudente avant le verdict du Capitole

Wall Street a reculé mercredi, alors que l'adoption par le Congrès du projet de relèvement du plafond de la dette américaine restait au coeur des préoccupations : le Dow Jones a perdu 0,4% à 32908 points et le Nasdaq Composite, 0,6% à 12935 points.



Les regards étaient tournés vers le Capitole à Washington, où la Chambre des Représentants -à majorité républicaine- et le Sénat -contrôlé par les démocrates- devaient encore avaliser le compromis budgétaire trouvé ce week-end entre Joe Biden et Kevin McCarthy.



En cas d'accord probable des deux assemblées pour relever le plafond de la dette, et éviter ainsi un défaut des Etats-Unis à très court terme, il restait aussi à savoir quel accueil les marchés réserveraient à l'épilogue du dossier.



En effet, un vote favorable des parlementaires américains pourrait certes rassurer les investisseurs et insuffler un nouvel élan aux actions, mais aussi générer de la volatilité en renforçant l'attrait du marché de la dette.



Si aucun indicateur macroéconomique ne figurait à l'agenda, l'actualité des entreprises s'avérait un peu plus animée, avec notamment des réactions négatives aux publications trimestrielles de HP Inc (-6%), HP Enterprise (-7,1%) et surtout Capri (-11,3%).



Nvidia (-5,7%) a également subi des prises de bénéfices après avoir engrangé des gains de 175% depuis le début de l'année, et ce bien que les analystes de BofA aient relevé ce mercredi leur cible sur le titre du fabricant de processeurs.



