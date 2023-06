Wall Street : séance soutenue par la révision du PIB

Aujourd'hui à 07:12 Partager

Wall Street a globalement profité de données solides pour l'économie américaine jeudi : le Dow Jones a grimpé de 0,8% à 34122 points et le S&P500 a pris plus de 0,4% à 4396 points, tandis que le Nasdaq Composite a terminé atone à 13591 points.



La croissance du PIB réel des Etats-Unis pour le premier trimestre 2023 a été révisée à 2% en rythme annualisé, à comparer à 1,3% en estimation précédente, marquant donc un ralentissement bien moins sensible par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022.



Le Département du Commerce explique ce relèvement de 0,7 point, là où les économistes attendaient globalement une confirmation de l'estimation de fin mai, 'principalement en raison des révisions à la hausse des exportations et des dépenses de consommation'.



Par ailleurs, la hausse de l'indice des prix PCE a été révisé en baisse de 0,1 point à +4,1% en données brutes pour le premier trimestre, de même que celle de l'indice excluant les prix des produits alimentaires et de l'énergie, ainsi ramenée à +4,9%.



Autre donnée macroéconomique rassurante de la séance, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de 26.000 la semaine dernière, pour s'établir à 239.000, selon le Département du Travail.



Sur le front des valeurs, Micron Technology a lâché 4,1%, au lendemain d'une publication trimestrielle du fabricant de semiconducteurs marquée par de lourdes pertes, et ce malgré un ton plutôt confiant de sa direction en termes de perspectives.



En revanche, Visa s'est adjugé 2,7% après la signature par le groupe de solutions de paiement d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Pismo, une plateforme brésilienne de services bancaires et de paiement, moyennant un milliard de dollars.



Enfin, JPMorgan Chase (+3,5%) et Goldman Sachs (+3%) ont profité des résultats des tests de résistance des banques, encourageants puisqu'elles ont démontré qu'elles disposaient d'un capital suffisant pour faire face à toute nouvelle turbulence sur le secteur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.