Wall Street : seconde séance consécutive sans direction

Wall Street aligne une seconde séance consécutive d'étroites oscillations avec des indices clôturant une fois de plus sans direction.



Les optimistes retiendront de cette séance une nouvelle détente du 'VIX' qui reflue de -1,8%, jusque sous le seuil psychologique des 13 : il se rapproche de la zone de 'complaisance'.



Il est à noter que le Dow Jones aligne une 6ème séance de hausse d'affilée: il a gagné 0,44% (à 39.056 points), ce qui le ramène à 2% de son record absolu du 8 mars.



Il comble une partie de son handicap face au S&P 500 (inchangé mercredi soir à moins de 5.188 points) et au Nasdaq Composite (-0,18% à 16.303) qui revenaient la veille à moins de 1% de leurs records historiques de fin mars ou du 11 avril pour le Nasdaq.



Le Nasdaq a pâti du plongeon de -5,7% d'Uber Technologies qui a dévoilé une perte trimestrielle inattendue et des prévisions d'activité décevantes.



D'autres replis ont pesé, comme ceux d'Align Techno (-4,5%) ou Electronic Arts (-3,9%) et l'effritement l'a emporté au sein du club des 1.000Mds$ de 'capi' : Nvidia, Amazon et Alphabet ont fini dans le rouge.



Parmi les facteurs négatifs du jour, à noter la remontée du rendement des bons du Trésor américains avec +3,5 points de base sur le '10 ans' à 4,495% et +1,5 point de base sur le '2 ans' à 4,843%, et en parallèle, celle du cours du 'WTI' de +1,3% sur le NYMEX.



