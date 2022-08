Wall Street : série haussière interrompue

La Bourse de New York a pris le chemin de la baisse mercredi, sous le coup de ventes de détail peu réjouissantes et des résultats très décevants de Target. Le Dow Jones a reculé de 0,5% à 33980 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché plus de 1,2% à 12938 points.



'Les indices ont réduit les pertes après que le procès-verbal de la réunion de juillet de la Fed a suggéré que le rythme des hausses de taux pourrait ralentir à mesure que les responsables pesaient l'impact du resserrement monétaire', note Wells Fargo.



La dynamique positive des indices observée depuis quatre semaines semble néanmoins menacée : depuis lundi, les investisseurs ont été échaudés par des statistiques moroses, mais insuffisamment pour remettre en cause le resserrement monétaire de la Fed.



Publiées ce jour, les ventes de détail sont ainsi restées inchangées en juillet, de quoi alimenter les craintes sur la santé de l'économie américaine, voire d'une prochaine entrée en récession, sachant que la consommation représente plus des deux-tiers du PIB du pays.



Au sujet de la consommation, le distributeur à prix 'discount' Target a vu son titre lâcher 2,7% après avoir fait état d'un BPA ajusté pratiquement divisé par dix en comparaison annuelle, pour son deuxième trimestre.



Les opérateurs ont réagi plus favorablement aux résultats trimestriels de la chaine de rénovation résidentielle Lowe's (+0,5%), mais ont lourdement sanctionné ceux du fabricant de semi-conducteurs Analog Devices (-5%).



Sur le compartiment de l'énergie, les stocks américains de pétrole brut et d'essence ont baissé la semaine dernière, selon l'Agence d'information sur l'énergie, ce qui a poussé à la hausse les cours du brut (+1,3% à 87,7 dollars le baril de WTI).



