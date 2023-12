Wall Street : stabilité pour la dernière séance de l'année

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande variation vendredi matin à l'entame de l'ultime séance de l'année, une session qui s'annonce monotone dans des volumes d'échanges réduits.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais sont tous inchangés ou presque, annonçant un début de séance stable.



Cette semaine écourtée - le marché était fermé lundi pour Noël - a vu les trois indices végéter dans des volumes d'activité insignifiants, ce qui contraste avec les scores spectaculaires signés cette année.



Wall Street a en effet renoué avec ses plus hauts historiques en 2023, portée tout à la fois par l'émergence de l'intelligence artificielle, la résistance de l'économie américaine et la promesse de baisses de taux de la Fed.



L'indice Dow Jones en a profité pour établir de nouveaux records absolus hier. Ses gains sur l'année atteignent pour l'instant 14%.



Le S&P 500, qui gagne plus de 24% sur l'année, évolue lui aussi à des niveaux inédits, tandis que le Nasdaq Composite, avec un gain de 44% depuis le 1er janvier, revient en vue de ses pics de la fin 2021.



Les analystes s'attendent à une poursuite des bonnes performances du secteur technologique en 2024 grâce aux investissements réalisés dans l'intelligence artificielle.



Mais les stratèges font remarquer que beaucoup d'éléments favorables sont intégrés dans les cours, tout particulièrement le scénario d'une multiplication des baisses de taux de la Fed l'an prochain.



'Au final, il est difficile de justifier les valorisations élevées', souligne un trader, qui estime que ce phénomène pourrait donner lieu à une prochaine correction.



Le PER ('price-to-earnings ratio', c'est-à-dire le rapport du cours de Bourse au bénéfice) du S&P 500 est aujourd'hui de 21,8, ce qui signifie que les investisseurs obtiennent 21,8 centimes de bénéfice pour chaque dollar investi dans une société.



Il était de 18,6 il y a un an.



La séance devrait être marquée par de faibles volumes d'échanges, les rares investisseurs présents étant peu désireux de prendre des positions risquées en cette avant-veille de la Saint-Sylvestre, d'autant que l'agenda économique du jour est désert.



