Wall Street : stable, Nvidia efface ses pertes en after hour

Wall Street a terminé sans direction mais le signe encourageant, c'est la résilience du Dow Jones et du S&P500 qui avaient ouvert en repli (mais sans intensité) et qui terminent en hausse de +0,13%.



Le Nasdaq a reculé de -0,4% à cause des replis de Palo Alto -28,4% (prévisions trop 'prudentes' pour 2024) et Zscaler -14,6%, Mongodb -3,4%, Nvidia -2,9%, Intel -2,4% (malgré son intention de dépasser le taïwanais TSMC dans le segment des puces haute performance), AMD -0,9%.

Mais toutes les 'technos' n'ont pas fini dans le rouge comme le démontrent Analog Device +2,3%, NXP +1,7%, Microchip +1,3%



Peu après la clôture, Rivian dévissait de -13% : la production de véhicules s'avère inférieure aux attentes, un modeste redressement des profits est attendu début 2024.

Mais bien entendu, le 'climax' de cette séance, c'était les résultats de Nvidia qui publie un chiffre d'affaire conforme aux attentes de 22,1Mds$ marge record de plus de 76%.

Mais cette publication tellement attendue se solde par un 'non-événement' (le titre se stabilisant vers 695$ après 1/4H de montagnes russes (+3%, contre -2,9% en clôture) : les opérateurs attendent la conférence de presse pour en savoir plus sur les prévisions de la direction.

La publication des 'minutes' de la FED ont peu impacté Wall Street (la FED va se montrer patience avant de réduire les taux, ce que l marché a déjà intégré) qui a poursuivi sa remontée après 20H, malgré la dégradation des T-Bonds qui se tendaient de +4Pts vers 4,318%, ce qui est proche des plafonds annuels.



