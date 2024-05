Wall Street : stable après décision FED, attend précisions

Le 01 mai 2024 à 20:42 Partager

Wall Street réagit peu -ainsi que les T-Bonds- à l'annonce de la décision 'unanime' de maintenir les taux inchangé.



La FED note que la croissance demeure 'rapide' ('rythme solide') et que les créations d'emploi et la consommation demeurent robustes ('à un niveau élevé) tandis que l'inflation a cessé de se réduire et qu'il n'y a plus depuis quelques mois de signaux d'amélioration.

La FED décide également de réduire le rythme de son 'quantitative tightening' (ou 'QT') de 60 à 25Mds$/mois (contre 30 anticipé), les reventes de MBS (créances immobilières) demeurera en revanche inchangé à -35Mds$/mois.



Les indices US sont demeurés un peu hésitants après ces annonces, puis se sont légèrement redressés après 1/2 heure, mais la tendance sera véritablement donnée dans la soirée par les éléments qui seront communiqués par Jerome Powell lors de la conférence de presse qui vient de débuter à 20H30.



Les T-Bonds qui s'étaient détendus depuis l'ouverture des marchés stagnent aux niveaux qui étaient les leurs avec le communiqué officiel : le '10 ans' efface -4 à -5Pts vers 4,63/4,64%, ainsi que le '2 ans' qui retombe sous le seuil symbolique des 5% (de 5,046 vers 4,998%).











Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.