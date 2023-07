31 juillet (Reuters) - La Bourse de New York est stable lundi dans les premiers échanges mais devrait boucler le mois en hausse à la faveur de résultats d'entreprises positifs, de l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et d'une pause dans la hausse des taux d'intérêt.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 23,28 points, soit 0,07%, à 35.482,57 points et le Standard & Poor's 500, plus large, est inchangé à 4.582,14 points.

Le Nasdaq Composite abandonne 0,1%, soit 14,785 points, à 14.301,873.

Ces trois grands indices américains ont terminé dans le vert la semaine dernière et affichent pour l'instant une progression mensuelle supérieure à 3%, les signes de ralentissement de l'inflation et de résilience de l'activité économique ayant contribué à repousser le spectre d'une récession et renforcé l'espoir d'une fin au cycle de resserrement monétaire de la Fed.

"Les marchés sont de plus en plus convaincus que nous approchons de la fin du cycle actuel de hausse des taux et qu'un atterrissage en douceur est possible", a déclaré Joshua Warner, analyste de marché chez City Index.

Comme attendu, la Fed a annoncé mercredi le relèvement de l'objectif des taux des fonds fédéraux à son niveau le plus élevé depuis 16 ans.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a fait remarquer que la banque centrale américaine avait réussi à réduire l'inflation sans provoquer de récession et qu'elle surveillerait les données à l'approche de septembre pour juger de l'opportunité d'un nouveau resserrement.

Dans la semaine qui s'amorce, les investisseurs suivront avec intérêt la publication de l'indice ISM manufacturier de juillet et une nouvelle série de données sur l'emploi ainsi que les résultats trimestriels des sociétés de premier plan que sont Apple et Amazon.

Les bénéfices du deuxième trimestre des entreprises du S&P 500 devraient avoir reculé de 6,4% en glissement annuel, selon les données de Refinitiv, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 7,9% estimée il y a une semaine.

"Nous concluons un mois solide (...) et nous sommes à un moment où nous avons vu suffisamment de pour savoir qu'ils seront meilleurs que prévu", a pour sa part déclaré Art Hogan, stratège chez B Riley Wealth.

Aux valeurs, le fabricant de puces ON Semiconductor avance de 3,08% après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations, grâce notamment à l'optimisme sur la demande du secteur automobile.

Johnson & Johnson cède 3,33% alors que la justice américaine a rejeté la deuxième tentative du groupe pour résoudre des dizaines de milliers de procès concernant ses produits à base de talc.

Le laboratoire pharmaceutique Immunogen perd 12,71% après la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Laetitia Volga)