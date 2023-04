PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note stable lundi, les investisseurs étant dans l'attente cette semaine des résultats des poids lourds des nouvelles technologies et d'indicateurs de conjoncture et d'inflation aux Etats-Unis qui pourraient influer sur les décisions de la Fed le mois prochain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 14,02 points, soit 0,04%, à 33.822,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,04% à 4.135,54 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,01%, soit 1,32 points, à 12.071,13.

Alphabet (+0,40%), Microsoft(-0,85%), Amazon (+1,54%) et Meta Platforms (+0,12%), qui représentent plus de 14% de la valeur des entreprises du S&P 500 publient leurs comptes financiers cette semaine. Un rallye sur ces titres a soutenu Wall Street depuis le début de l'année et les investisseurs cherchent à déterminer au regard des prévisions que ces groupes vont publier si l'embellie peut se poursuivre.

"Non seulement ces entreprises doivent dépasser les attentes au niveau de leurs résultats, mais elles doivent également indiquer une réaccélération de la croissance du BPA (bénéfice par action) au deuxième trimestre et au-delà (...) c'est ce que Wall Street recherche", a déclaré Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research.

Dans les publications financières du jour, Coca-Cola a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que prévu, ce qui permet à l'action de gagner 1,20%.

Sur les 90 entreprises du S&P-500 qui ont déjà publié leurs résultats, 77% ont annoncé un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, selon les données IBES de Refinitiv, contre une moyenne à long terme de 66%.

Bed Bath & Beyond plonge de 19,28%, l'enseigne de distribution américaine spécialisée dans la vente d'articles pour la maison ayant annoncé dimanche avoir entamé une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis faute d'avoir pu réunir suffisamment de fonds pour se maintenir à flot.

Côté indicateurs économiques, le marché prendra connaissance en fin de semaine de l'estimation du PIB américain au premier trimestre, des chiffres des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois de mars, ainsi que de l'indice des prix PCE, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit les 2 et 3 mai.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)