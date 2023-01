Wall Street : sur la même lancée avant inflation et résultats

La Bourse de New York ne semble pas sur le point de connaître un coup d'arrêt ce lundi après le début d'année en fanfare signé la semaine passée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Rompant avec leur dynamique de 2022, les marchés d'actions américains avaient tous fini la semaine écoulée sur des gains hebdomadaires supérieurs à 1%, l'optimisme des investisseurs ayant été alimenté par des statistiques jugées rassurantes.



'Les responsables de la Fed ont sans doute été encouragés par le dernier rapport sur l'emploi et par le ralentissement de la croissance du salaire horaire moyen', rappelle Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



'La hausse salariale de 3,5% semble être un chiffre compatible avec l'objectif d'inflation de 2% établi par la Fed et les choses semblent désormais évoluer dans ce sens', souligne-t-il.



Les investisseurs se disent que les chiffres de l'inflation, qui paraîtront vendredi, pourraient bien les conforter dans leur idée d'une politique monétaire plus accommodante dès 2023.



Les économistes espèrent un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, qui avait atteint 7,1% au mois de novembre, soit son plus bas niveau en presque un an.



Les investisseurs savent que les prochaines semaines vont être décisives puisque le premier mois de l'année imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions.



D'après les calculs de S&P Dow Jones Indices, lorsque l'indice S&P 500 progresse au mois de janvier, il s'inscrit en hausse sur l'ensemble de l'exercice dans plus de 71% des cas.



Autre rendez-vous à suivre, les grandes banques que sont JPMorgan Chase, Bank of America, Citi et Wells Fargo donneront vendredi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels.



Les bénéfices des groupes financiers cotés sur le S&P 500 sont attendus en baisse de 15,5% sur le quatrième trimestre 2022, selon les estimations de FactSet.



Pour ce qui concerne les entreprises du S&P dans leur ensemble, FactSet pronostique un repli de 4,1% de leurs résultats sur les trois derniers mois de l'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.