Wall Street : sur une note étale malgré Black Friday

La Bourse de New York devrait ouvrir pratiquement inchangée vendredi pour la séance écourtée du lendemain de Thanksgiving, le secteur de la distribution ne semblant guère profiter de l'engouement traditionnellement lié au 'Black Friday'.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance sans véritable tendance.



Les investisseurs recherchent habituellement les valeurs de la distribution lors de cette journée promotionnelle de 'Black Friday', qui donne le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année.



Cette grand-messe commerciale constitue également une bonne occasion pour mesurer la santé de la consommation aux Etats-Unis, qui représente environ deux-tiers de l'activité économique dans le pays.



Après deux années marquées par la pandémie, un nombre record de plus de 166 millions de personnes ont prévu de faire des courses entre jeudi et lundi ('Cyber Monday'), un chiffre en hausse de 5% par rapport à il y a un an.



Mais la récente flambée des prix pourrait les dissuader de réaliser des achats trop importants, un facteur susceptibles de peser sur le panier moyen et donc de pénaliser le chiffre d'affaires en valeur des distributeurs.



Selon les premières indications disponibles, les américains ont dépensé 64 milliards de dollars en ligne lors des trois premières semaines de novembre, soit une progression minime de 0,1% d'une année sur l'autre.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se redresse autour de 3,73%, mais accuse un recul d'une semaine sur l'autre après les 'minutes' de la Fed qui suggèrent qu'un ralentissement du rythme des hausses de taux pourrait bientôt devenir approprié.



Le dollar remonte un peu face à l'euro, mais reste en repli sur la semaine, les cambistes ayant tiré parti de la semaine amputée par Thanksgiving pour continuer à prendre leurs bénéfices sur le billet vert.



Les cours du brut léger américain repartent à la hausse (+1,4% à 79,1 dollars) après leur trou d'air des dernières séances, dû aux inquiétudes portant sur un plafonnement des prix des produits pétroliers russes.



La semaine prochaine devrait être plus animée du côté de Wall Street, grâce à la parution des chiffres mensuels de l'emploi, qui seront scrutée avec intérêt vendredi, avant la tenue de la prochaine réunion très attendue de la Réserve fédérale, les 13 et 14 décembre.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones gagne pour l'instant 1,3%, tandis que le Nasdaq Composite prend environ 1,2%.



