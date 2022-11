Wall Street : sur une note hésitante avant Thanksgiving

La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance bien nette la séance de mercredi, une journée qui s'annonce plutôt calme avant une fin de semaine allégée pour cause de Thanksgiving.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 perdent autour de 0,1%, signalant une ouverture stable, voire légèrement négative.



Les investisseurs souhaitent manifestement éviter de prendre de nouvelles positions à la veille de la fête de Thanksgiving, qui verra une bonne partie des traders américains déserter les salles de marché jusqu'à lundi matin.



Les volumes s'annoncent ténus sachant que Wall Street restera fermée pendant toute la journée de demain et que la place new-yorkaise ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi ('Black Friday').



L'annonce, ce matin, d'une hausse plus forte que prévu des commandes de biens durables (+1%) au mois d'octobre et d'une remontée des inscriptions aux allocations chômage n'a pas eu de répercussions sur la tendance.



Les investisseurs semblent surtout attendre le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui paraîtra en début d'après-midi.



Ce document pourrait apporter de nouvelles indications sur l'avancement des débats dans la perspective du FOMC du mois prochain, à l'issue duquel une nouvelle hausse de taux est attendue.



Un relèvement de 50 points de base est considéré comme étant pratiquement acquis, mais l'hypothèse d'une hausse de 75 points semble de moins en moins exclue après les récentes déclarations de plusieurs membres de la Fed.



Le cycle de resserrement monétaire de la banque centrale semble de toute façon moins inquiéter Wall Street, dont l'indice S&P 500 a rebondi de quelque 12% depuis plus d'un mois malgré le ton toujours restrictif de la banque centrale.



Les volumes devraient également rester réduits sur le compartiment obligataire où le rendement des Treasuries à 10 ans remonte un peu, autour de 3,77%, en attendant la publication des 'minutes' de la Fed.



Sur le marché pétrolier, les cours repartent en nette baisse (-4% à 77,7 dollars le baril de WTI) sur le NYMEX après avoir profité d'un regain d'appétit pour le risque la veille.



Les investisseurs prendront connaissance dans le courant de la matinée des statistiques des stocks hebdomadaires de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.