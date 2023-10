Wall Street : surfe sur le repli des taux et sur chute du WTI

Wall Street a fini dans le vert pour une troisième séance consécutive (s'agissant du Dow Jones) mais les initiatives restent prudentes en cette veille parution du 'CPI' (chiffre de l'inflation américaine).



Le Dow Jones a grappillé 0,29% à 33.805 (ralenti par la chute de -3,6% de Chevron), le S&P 500 +0,43% à 4.377 et le Nasdaq +0,71% à 13.659.



Les achats se sont portés sur des titans (250Md$ à 2.500Mds$ de 'capi' ) plutôt que des 'Midcaps' (le Russell-2000 finit en effet à -0,2%): Microsoft +1,2%, Amazon +1,8%, Meta et Broadcom +1,9%, Nvidia +2,2%, Western Digital +2,3%, Adobe +3,2%



Les hausse des 'technos' s'explique de nouveau ce mercredi soir par une nette détente des taux obligataires de -9,5Pts à 4,56% contre 4,655% la veille et 4,885% vendredi à mi-séance (et 4,80% en clôture, avec un '30 ans' gravitant à plus de 5%).

Les propos 'apaisants' de Raphaël Bostic mardi ont fait rebasculer les probabilités en faveur d'un statu quo de la FED à l'issue de son prochain FOMC dans 15 jours.



Les marchés de taux semblent avoir littéralement zappé le 'PPI' (prix à la production US) publié en milieu d'après midi : la hausse de 0,5% mesurée en déjoue un consensus de +0,3% (après un lourd +0,7% en août dans le sillage des prix de l'énergie).

Les opérateurs semblent s'être justement focalisé sur pétrole qui a chuté de -3,3% vers 82,15$ sur le Nymex, ce qui a pesé sur tout le compartiment pétrolier.

Mais la plus forte chute n'est pas directement lié à cette décrue du 'brut' : ExxonMobil a en effet lâché -3,6% avec la confirmation du rachat de Pioneer Natural Ressources pour un montant de 60Mds$.



Les valeurs défensives de la 'pharma' ont connu des fortunes diverses : hausse d'Amgen +4,6% puis Elli & Lilly +4,5%... mais Abbot Labs perdait -5,3%



