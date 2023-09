Wall Street : tendance indécise après des indicateurs mitigés

Le 28 septembre 2023 à 15:20

Wall Street devrait débuter dans l'indécision jeudi matin suite à la parution d'indicateurs mitigés, qui sont venus entretenir le flou concernant l'évolution de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones progresse de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq est inchangé ou presque, laissant entrevoir un début de séance sans grand changement.



La batterie de statistiques publiée avant l'ouverture des marchés, dont une mesure de la croissance inférieure aux attentes et des chiffres du chômage légèrement meilleurs que prévu, n'a guère suscité de réactions.



La croissance du PIB des Etats-Unis est ressortie à 2,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une troisième estimation du Département du Commerce, qui confirme donc son estimation en lecture précédente.



Cette confirmation, là où les économistes espéraient une révision en légère hausse, implique une décélération par rapport à la croissance de 2,2% observée sur les trois premiers mois de l'année.



Sur le marché de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté moins que prévu la semaine dernière, ce qui laisse entendre que le marché du travail ne s'essouffle que très lentement.



Même si de nombreux indicateurs suggèrent que l'économie américaine est en train de ralentir, d'autres montrent que l'activité résiste plutôt bien, ce qui complique la tâche de la Réserve fédérale dans la conduite de sa politique monétaire.



Les investisseurs attendent maintenant les chiffres de l'inflation, qui seront publiés demain, sachant qu'une poursuite du mouvement de désinflation constituerait un facteur rassurant du point de vue de la Fed.



Face aux chiffres divergents publiés en début de matinée, le dollar a très légèrement accentué son avance face à l'euro, qui revient tester de nouveaux plus bas annuels face au billet vert, à 1,0520.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans repart à la hausse et établit, à 4,68%, un nouveau pic depuis 2007.



L'accès de faiblesse du pétrole devrait également jouer sur la tendance en pénalisant les poids-lourds de l'énergie, toujours fortement pondéré au sein des indices.



Après avoir établi hier de nouveaux zéniths de plus d'un an, le contrat sur le brut léger américain WTI consolide de 0,6% à 93,1 dollars ce matin.



