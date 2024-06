Wall Street : tendance pas si positive malgré le Nasdaq

Le 26 juin 2024 à 07:38 Partager

Quel retournement de situation: Wall Street repart apparemment de l'avant et le Nasdaq s'envole de +1,3%.



Mais à l'évidence, il ne s'agit pas d'une reprise sur un large front (le Dow Jones chute de -0,75%) puisqu'une fois de plus, c'est 'Nvidia qui a tout fait'.



Le géant boursier Nvidia a bondi de près de 6,8% ce mardi (vers 126$), effaçant d'un coup la moitié de ses pertes depuis une semaine: le titre rajoute près de 200Mds$ de capitalisation, sortant d'une chute de trois séances qui avait effacé environ 430Mds$ depuis mardi dernier.



A l'évidence, un titre tout seul ne fait pas une tendance... et retirez Nvidia puis Tesla (+5,25%) : le S&P500 (+0,39%) termine dans le rouge, tout comme le ratio advance/decline, négatif ce mardi.



Idem pour le Nasdaq Composite qui est loin d'avoir vu les hausses l'emporter : Sirius dévisse de -7,8%, Dexcom de -5,3%, Marvell de -5,1%, Broadcom (740Mds$ de 'capi') chute de -4,6%, Microchip perd -1,3%... à l'image du 'SOXX' avec -1,2%.



Le S&P500 a été également soutenu par les croisiéristes qui s'envolent de +5% en moyenne (Carnival bondit de +8,7%, Norwegian de +5,1%)).

Mais c'est le Nasdaq qui recèle la pépite du jour puisque Rivian qui explose de +63% (+8,6% en séance, +54,4% en after hour) alors que Volkswagen va y investir 1Md$ (on croirait un score à la 'Gamestop').



La chute de -0,76% du Dow Jones démontre qu'à l'exception de cas de figures remarquables, les prises de risques sont restées limitées à Wall Street en vue du débat Biden/Trump jeudi soir et de la parution, prévue vendredi, de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Côté 'stats', la confiance du consommateur américain s'est dégradée en juin, (-0,9% vers 100,4) mais un peu moins que prévu (consensus 100), à en croire l'indice de l'organisation patronale Conference Board publié mardi.



Le sous-indice du sentiment du consommateur sur la situation présente est remonté à 141,5 contre 140,8 le mois précédent, mais celui sur sa situation à venir est retombé à 73 après 74,9 en mai.



Selon le ConfBoard, la solidité du marché du travail permet pour l'instant de compenser les inquiétudes des ménages sur le futur.



Les T-Bonds ont fini quasi stables vers 4,25%... et cela fait 6 jours que le marché obligataire US semble figé.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.