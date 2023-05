Wall Street : termine dans le rouge après plusieurs stats

Wall Street a terminé la séance en baisse mardi soir, les indices actions perdent -1% sur le Dow Jones, -0,64% sur le S&P500 et -0,18% sur le Nasdaq-100, au lendemain d'un démarrage de la semaine du bon pied.



'Les investisseurs attendaient de nouveaux progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine', rappelait lundi soir Wells Fargo, pointant une réunion prévue ce mardi entre Joe Biden et des dirigeants du Congrès pour discuter de la question.



Pour l'heure, on notera que les ventes de détail aux Etats-Unis ont moins progressé que prévu en moyenne par les économistes en avril, n'augmentant que de 0,4% en rythme séquentiel après un repli de 0,7% le mois précédent.



Quelques minutes avant l'ouverture, les opérateurs ont pris connaissance de la production industrielle américaine, là aussi pour le mois d'avril, pour laquelle Jefferies anticipait un tassement de 0,2% après une hausse de 0,4% en mars.



Après une stagnation en mars, la production industrielle américaine a augmenté de 0,5% le mois dernier selon la Réserve fédérale, là où les économistes en attendaient globalement une certaine stabilité.



Au chapitre des valeurs, la chaine de rénovation résidentielle Home Depot a abaissé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de résultats trimestriels décevants, sur fond d'incertitude persistante concernant la demande des consommateurs.



La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, approbation qui reste 'subordonnée au respect intégral des engagements proposés par Microsoft pour répondre aux problèmes de concurrence identifiés'.



