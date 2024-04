New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturée divisée lundi, le Dow Jones et le S&P 500 plombés par une tension du marché obligataire alerté par des prix manufacturiers plus élevés en mars.

L'indice Dow Jones a cédé 0,60% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,20% tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, a grappillé 0,11%, selon des résultats provisoires.

afp/rp