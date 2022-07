New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, échaudée par quelques résultats de sociétés décevants et de mauvais indicateurs, deux rappels que l'économie décélère.

Le Dow Jones a abandonné 0,43%, l'indice Nasdaq, 1,87%, et l'indice élargi S&P 500, 0,93%.

afp/rp