New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, froissée par l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis, mais a finalement limité ses pertes, se faisant à l'idée que la Banque centrale américaine (Fed) était prête à se montrer encore plus agressive.

Le Dow Jones a perdu 0,67%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a lâché 0,15%, et l'indice élargi S&P 500, 0,45%.

afp/rp