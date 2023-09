New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, échaudée par la remontée des taux et de mauvais indicateurs en Chine et en Europe, dans un marché peu animé au sortir d'un week-end férié aux Etats-Unis.

Le Dow Jones a perdu 0,56%, l'indice Nasdaq a cédé 0,08% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,42%.

