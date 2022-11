New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, marquant le pas après deux journées flamboyantes jeudi et vendredi, faute de conviction sur un marché incapable de trouver un élan durable.

Le Dow Jones a cédé 0,62%, l'indice Nasdaq a perdu 1,12% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,89%.

afp/rp