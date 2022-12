New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, contrariée par un indicateur d'inflation plus élevé que prévu, qui confirme que les prix vont mettre du temps à s'assagir.

Le Dow Jones a perdu 0,90%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,70% et l'indice élargi S&P 500, de 0,73%.

afp/rp