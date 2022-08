New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, plombée par le secteur des semi-conducteurs et la technologie, les investisseurs prenant position avant l'inflation américaine mercredi.

Selon des résultats provisoires, l'indice Dow Jones a cédé 0,17% et le S&P 500 0,42%, tandis que le Nasdaq a chuté de 1,19%.

afp/rp