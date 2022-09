New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, sur un marché inquiet de la remontée mondiale des taux, de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) attendue pour mercredi, et de leur impact sur la conjoncture économique.

Le Dow Jones a perdu 1,01%, l'indice Nasdaq a abandonné 0,95% et l'indice élargi S&P 500, 1,13%.

afp/rp