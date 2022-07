New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, ne voyant pas d'issue à court terme à une conjoncture qui mêle inflation, ralentissement économique et hausses de taux, alors que s'annonce une saison des résultats délicate.

Le Dow Jones a abandonné 0,52%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 2,26%, et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,15%.

afp/rp