New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse, mercredi, prise à rebrousse-poil par un indicateur d'inflation américain plus élevé que prévu, qui repousse la perspective de baisses de taux par la banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a perdu 1,09%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,84% et l'indice élargi s'est contracté de 0,95%.

Avant même l'ouverture, le marché a été saisi par l'indice des prix américain à la consommation CPI, en hausse de 3,5% sur un an en mars, soit plus que les 3,4% projetés par les économistes et les 3,2% du mois précédent.

Hors alimentation et énergie, la hausse de l'indice est de 3,8% sur un an, au-dessus des 3,7% attendus.

"Ce chiffre d'inflation soutenu écarte, au minimum, la possibilité d'une baisse de taux de la Fed en juin", a commenté, dans une note, Charlie Ripley, d'Allianz Investment Management.

"Compte tenu de la trajectoire de l'économie, l'incertitude en matière de politique monétaire va rester élevée jusqu'à nouvel ordre", a-t-il ajouté.

Immédiatement après la publication de l'indice, les taux obligataires ont grimpé en flèche. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, qui reflète la vision du marché en matière de politique monétaire, a frôlé 5%, seuil qu'il n'a plus connu depuis près de cinq mois.

Le taux à 10 ans s'affichait lui à 4,54%, contre 4,36% la veille en clôture.

Les actions, elles, sont tombées profondément dans le rouge.

"Le marché essaye de se faire à l'idée d'un monde dans lequel nous n'aurions droit qu'à deux baisses de taux, voire moins, cette année", a expliqué Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Wall Street s'est néanmoins repris quelque peu en seconde partie de séance et a fini par limiter ses pertes.

"Ce marché est mûr pour digérer ses gains, mais les investisseurs attendent de voir si l'indice PPI est meilleur que prévu", a réagi Sam Stovall, de CFRA, pour justifier le regain de fin de journée.

L'indice PPI mesure les prix à la production et est considéré comme un indicateur avancé de l'inflation.

Après avoir tablé sur six, voire sept baisses de taux en 2024, les opérateurs n'en espèrent plus que deux, au mieux, mais pour Sam Stovall, l'humeur n'est pas au catastrophisme.

"Si l'économie continue à bien se tenir, si on ne voit pas l'inflation s'envoler de nouveau et faire planer la possibilité de nouvelles hausses de taux, les investisseurs pourraient rester à l'achat", selon l'analyste.

A la cote, les valeurs défensives, théoriquement moins sensibles à la conjoncture, ont souffert, à l'image de Dow (-1,70%) et Home Depot (-3,00%).

Meta s'est extrait du marasme (+0,57%), soutenu par l'annonce de la mise en production de sa nouvelle puce MTIA, destinée aux centres de stockage de données et au développement de l'intelligence artificielle.

Meta suivait Google, qui a dévoilé sa propre puce, mardi. Les géants de l'IA cherchent ainsi à s'affranchir des grands acteurs des semi-conducteurs, tels Intel (-2,95%), Broadcom (-0,88%) ou AMD (-2,13%).

Delta Air Lines a pris de l'altitude (+2,28%) après la publication de résultats supérieurs aux attentes, doublés de prévisions supérieures aux chiffres des analystes pour le trimestre en cours. Selon le directeur général Ed Bastian, les réservations sont soutenues à l'approche de l'été.

Boeing est resté orienté à la baisse (-1,96%), au lendemain de la publication d'accusations d'un ingénieur du groupe, qui affirme que le constructeur a pris des libertés avec les impératifs de sûreté lors de l'assemblage de 787 Dreamliner et 777.

Macy's a été recherché (+2,54%), après avoir annoncé la nomination de deux nouveaux administrateurs dans le cadre de son accord avec la société d'investissement Arkhouse Management, dont les offres de rachat de la chaîne de magasins ont été rejetées.

Alibaba a été prisé (+2,19%) après que le co-fondateur Jack Ma a adressé un satisfecit aux dirigeants actuels du groupe chinois de commerce électronique, séduit par leur approche dynamique à une période charnière pour le groupe dont il contrôle encore près de 4% du capital.

tu/eb