New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en forte hausse mercredi, favorablement impressionnée par l'intervention de la Banque d'Angleterre et satisfaite de la baisse des taux obligataires, qui ont créé les conditions d'un rebond.

La Dow Jones a gagné 1,88%, l'indice Nasdaq a pris 2,05% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,96%.

afp/rp