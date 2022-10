New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en forte hausse, réchauffée par des achats de couverture, une chasse aux bonnes affaires et un semblant d'allant de début de trimestre, après un mois de septembre catastrophique.

Le Dow Jones a gagné 2,66%, l'indice Nasdaq a pris 2,27% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 2,59.

afp/rp