New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en petite hausse vendredi, plutôt satisfaite de finir la semaine sans nouveau développement majeur sur le front des banques, même si le marché reste prudent et attentiste.

Le Dow Jones a gagné 0,41%, l'indice Nasdaq a pris 0,31% et l'indice élargi S&P 500 a glané 0,57%.

afp/rp