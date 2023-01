New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par les titres les plus malmenés du marché ces derniers mois, dans une atmosphère positive avec l'espoir d'un scénario macroéconomique positif en 2023.

Le Dow Jones s'est octroyé 0,80%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,76% et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 1,28%.

afp/rp