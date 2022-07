New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, inspirée par une série de bons indicateurs macroéconomiques et rassérénée par de nouveaux propos d'un membre de la banque centrale américaine (Fed) sur sa prochaine hausse de taux.

Le Dow Jones a gagné 2,15%, l'indice Nasdaq, 1,79%, et l'indice élargi S&P 500, 1,92%.

