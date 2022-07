New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, entraînée par le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) et le discours volontariste de ses membres face à l'inflation.

Le Dow Jones a gagné 0,22%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, 0,35%, et l'indice élargi S&P 500, 0,36%.

afp/rp