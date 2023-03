New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse jeudi, rassurée par l'intervention d'un groupe de banques américaines pour soutenir l'établissement régional First Republic, un nouveau geste de nature à stabiliser le secteur financier, très chahuté ces derniers jours.

Le Dow Jones a pris 1,17%, l'indice Nasdaq a gagné 2,48% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,76%.

afp/rp