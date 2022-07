New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, encouragée par des résultats d'entreprises moins mauvais que prévu et des indicateurs qui accréditent la thèse d'un ralentissement mesuré de l'économie.

Le Dow Jones a gagné 0,51%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 1,36%, et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,99%.

afp/rp