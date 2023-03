New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse mardi, grâce à une chasse aux bonnes affaires dans un marché moins anxieux que la veille, séduit par la perspective d'une possible fin anticipée du resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones s'est apprécié de 1,06%, l'indice Nasdaq de 2,14% et l'indice élargi S&P 500 a pris 1,68%.

afp/rp