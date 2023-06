New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse vendredi, enregistrant des sommets de plusieurs mois en clôture pour le Nasdaq et le S&P 500, bien disposée par de bons chiffres de l'emploi qui entretiennent l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Le Dow Jones a pris 2,12%, l'indice Nasdaq s'est apprécié de 1,07% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,45%.

afp/rp