New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse lundi, animée par des achats d'opportunité avant un indicateur d'inflation crucial et plusieurs décisions de banques centrales sur leurs taux.

Le Dow Jones a gagné 1,58%, l'indice Nasdaq a pris 1,26% et l'indice élargi S&P 500 a crû de 1,43%.

afp/rp