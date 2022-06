New York (awp/afp) - La Bourse de New York a perdu, en fin de séance, le peu de l'élan qu'elle avait trouvé et clôturé en légère baisse mercredi, entraînée notamment dans le rouge par le secteur de l'énergie.

Le Dow Jones s'est effrité de 0,16%, l'indice Nasdaq, influencé par les valeurs technologiques, a perdu 0,15%, et l'indice élargi S&P 500, 0,13%.

afp/rp