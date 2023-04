Wall Street termine en légère hausse après l'inflation américaine

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu vendredi légèrement dans le vert une semaine riche en résultats technologiques et nouvelles macro-économiques avant une réunion de la Fed la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,80% à 34.098,16 points et le S&P 500 0,83% à 4.169,48 points tandis que le Nasdaq à forte coloration technologique a avancé de 0,69% à 12.226,58 points.

L'indice des valeurs vedette affiche ainsi son meilleur mois depuis janvier (+2,5%).

Indécis en début de séance, les indices ont finalement opté pour le vert au cours de cette dernière journée de cotation d'avril, malgré une réaction négative aux résultats de la mégacapitalisation Amazon (-3,98%). Le tassement de son chiffre d'affaires dans le cloud (informatique à distance) a refroidi les traders.

Cela n'a pas empêché le Nasdaq de conclure dans le positif pour la troisième séance consécutive et de gagner 1,5% sur la semaine, grâce aux bons résultats trimestriels de Meta (+0,74%), Microsoft (+0,80%), Alphabet (-0,14%).

Intel s'est envolé de 4,02% malgré une nouvelle perte trimestrielle, toutefois moins pire que prévue.

"Dans l'ensemble les résultats ont impressionnés cette semaine, le secteur de la technologie menant la charge", a résumé Edward Moya, analyste pour Oanda.

Pour Patrick O'Hare de Briefing.com, "c'était un peu une séance de répit avec des données macroéconomiques décentes".

La Fed, la semaine prochaine ___

Sur ce front, et avant une réunion cruciale de la banque centrale américaine la semaine prochaine, l'inflation, mesurée par l'indice PCE privilégié par la Fed, a distillé des indications mitigées.

Certes elle a ralenti à 4,2% sur un an en mars contre 5,1% le mois d'avant, une bonne nouvelle.

Mais l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) continue à monter sur le mois (+0,3% comme en février) et ne ralentit que d'un dixième de point sur un an à 4,6% contre 4,7%.

"Ces données ont verrouillé les attentes vis-à-vis d'une nouvelle hausse des taux de la Fed" à la réunion des 2 et 3 mai, a conclu Edward Moya.

La nervosité bancaire a encore joué. Par conséquent, l'action de la banque en grandes difficultés First Republic a encore plongé de 43% à 3,51 dollars et sa cotation a été suspendue à plusieurs reprises.

"Les investisseurs s'en isolent" mais il ne semble pas y avoir de contagion dans le secteur bancaire, a relevé Patrick O'Hare.

Pour Edward Moya, "il semble que les espoirs d'une fusion bancaire ou d'un chevalier blanc s'estompent rapidement".

Selon lui, les régulateurs paraissent "prêts à la laisser s'effondrer" alors que "les grandes banques qui ont déjà versé 30 milliards de dollars en dépôts pour la soutenir, hésitent à gaspiller davantage d'argent".

Concomitamment, les régulateurs comme la Fed et la FDIC ont publié vendredi leurs rapports sur la faillite de la banque SVB reconnaissant des défaillances dans l'efficacité de leur supervision.

Ailleurs à la cote, Snap --maison mère du réseau social Snapchat-- s'est écroulé de 17,05% à 8,71 dollars après avoir publié un chiffre d'affaires décevant au premier trimestre, en dépit d'une hausse du nombre d'utilisateurs quotidiens.

Les ventes trimestrielles de Snap ont reculé de 7%, tombant à 989 millions de dollars. Le groupe a subi une nouvelle perte nette trimestrielle.

ExxonMobil a gagné 1,29%, le géant américain du pétrole et du gaz ayant annoncé avoir doublé ses profits au cours du premier trimestre malgré le repli des prix des hydrocarbures par rapport à la même période de 2022.

Son rival Chevron a avancé de 0,98% après une hausse de son bénéfice net grâce aux bonnes marges de raffinage mais son chiffre d'affaires trimestriel global a reculé.

Colgate-Palmolive (+2,40%) a été soutenu par les hausses de prix de ses produits qui ont fait grimper ses ventes de 8% au premier trimestre même s'il a vendu moins en volume (-2%).

Les taux obligataires à dix ans se sont un peu détendus à 3,42% contre 3,52% la veille.

Si la plupart des marchés occidentaux ferment lundi pour le 1er mai, Wall Street sera ouverte.

afp/rp