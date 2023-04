New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en légère hausse vendredi, toujours prudente avant une séquence qui verra les géants technologique publier leurs résultats la semaine prochaine et la réunion de la banque centrale américaine (Fed) immédiatement après.

Le Dow Jones a grignoté 0,07%, l'indice Nasdaq s'est octroyé 0,11% et l'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,09%.

afp/rp