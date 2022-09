Wall Street termine en ordre dispersé, 6ème baisse d'affilée pour le Dow Jones

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi et de nouveau échoué à parvenir à un rebond, stoppée par une nouvelle remontée des taux obligataires et les nouvelles concernant le possible sabotage de deux gazoducs en Europe.

Le Dow Jones a enchaîné une sixième séance de baisse de suite et lâché 0,42%, mais aussi enregistré un nouveau plus bas de l'année en clôture, le troisième d'affilée. Quant au Nasdaq, il a gagné 0,25%, tandis que l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,20%.

afp/rp