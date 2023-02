Wall Street termine en ordre dispersé après l'inflation américaine

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé une séance agitée mardi, après une inflation américaine qui ralentit moins vite qu'espéré et dont la ténacité a fait nettement remonter les taux obligataires.

L'indice Dow Jones a perdu 0,46% à 34.089,97 points et le S&P 500 0,03% à 4.136,13 points tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, a grappillé 0,57% à 11.960,15 points.

L'inflation est restée forte aux Etats-Unis en janvier, ralentissant moins qu'attendu sur un an et accélérant même sur le mois, pour la première fois depuis octobre, selon l'indice CPI publié mardi.

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,4% sur un an, contre 6,5% le mois précédent alors que 6,2% était attendu. Et sur un mois seulement, la hausse des prix accélère à 0,5%, après +0,1% en décembre (chiffre révisé en hausse contre -0,1%).

"Les marchés financiers regardent davantage les chiffres du mois plutôt que le chiffre annuel, qui ne fait que présenter un mois de données nouvelles et onze mois de vieilles données", a expliqué Steve Sosnick d'Interactive Brokers (IBKR).

L'analyste insistait notamment sur la révision de l'inflation mensuelle du mois de décembre passée de -0,1% à +0,1%: "les gens avaient été enthousiastes lorsque le président de la Fed Jerome Powell avait évoqué le mot de désinflation. C'était probablement exact puisque l'inflation était négative. Mais maintenant ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe", a noté M. Sosnick.

"Ces nouvelles sur l'inflation ne sont pas l'amie du marché et on a bien vu que le marché obligataire n'était pas content", a encore résumé l'analyste d'IBKR.

Les rendements sur les bons du Trésor à deux ans ont enflé de 10 points de base à 4,61% et ceux à dix ans sont montés à 3,74% contre 3,70% la veille, des plus hauts depuis le début de l'année.

Selon M. Sosnick, le marché actions, qui est passé du rouge au vert plusieurs fois en séance, a terminé partiellement positif en s'appuyant sur des déclarations d'un membre de la Fed.

Patrick Harker, de l'antenne de la Fed de Philadelphie, a estimé que la banque centrale "s'approchait" de la fin du cycle de hausse des taux. "C'est vrai qu'on est plus proche de la fin que du début mais ce n'est pas vraiment significatif. Le marché qui est en mode haussier, cherche toutes les excuses pour monter", a encore commenté l'analyste.

Du côté des valeurs, Boeing a décollé (+1,29%) après une volumineuse commande ferme de 190 Boeing 737 MAX, 20 long-courriers B787 et 10 B777X par Air India. Plus de 200 appareils ont été aussi commandés à Airbus dans une lettre d'intentions par la compagnie indienne.

Le Nasdaq a été tiré par Tesla (7,51%) qui a augmenté certains prix et qui prépare aussi une réunion de ses investisseurs pour début mars.

Le fabricant de cartes graphiques Nvidia a bondi de 5,43% profitant du courant d'enthousiasme autour des acteurs de l'intelligence artificielle.

Coca-Cola a lâché 1,67% malgré des résultats solides au 4e trimestre, notamment grâce à des hausses de prix.

Le groupe s'attend à un ralentissement de l'inflation cette année qui va comprimer néanmoins la croissance de ses ventes annuelles en 2023.

Le spécialiste de l'analyse de données Palantir, qui a dégagé un bénéfice pour la première fois depuis sa création en 2033, a vu son action flamber de 21,16% à 9,22 dollars.

Airbnb a terminé en hausse de 3,82% et grimpait de presque 9% dans les échanges électroniques d'après clôture. La plateforme de locations touristiques a battu les prévisions sur son chiffre d'affaires au dernier trimestre à 1,9 milliard de dollars et ses projections pour les premiers mois de 2023 sont meilleures qu'attendues.

afp/rp