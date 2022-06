New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, incapable de réussir un rebond après la chute de jeudi, faute de conviction des investisseurs et sur un marché rendu encore plus volatil par des facteurs techniques.

Le Dow Jones a clôturé en petite baisse de 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 1,43% et l'indice élargi S&P 500, 0,22%.

afp/rp