New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mardi, indisposée par les résultats décevants de la banque Goldman Sachs et un mauvais indicateur d'activité américain qui ont poussé le marché à faire une pause.

Le Dow Jones a reculé de 1,14%, l'indice Nasdaq est monté de 0,14% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,20%.

afp/rp