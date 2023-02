New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini sur une note contrastée vendredi, se redressant en fin de séance grâce à un reflux des taux obligataires, sur un marché toujours crispé par l'inflation et un resserrement monétaire qui devrait se prolonger.

Le Dow Jones a gagné 0,39%, l'indice Nasdaq s'est contracté de 0,58% et l'indice élargi S&P a abandonné 0,27%.

afp/rp