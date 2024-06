NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, avec de nouveaux records en clôture pour le Nasdaq et le S&P 500 alors que les investisseurs ont les yeux tournés vers les chiffres de l'inflation qui seront publiés mercredi et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé 0,3%, ou 120,62 points, à 38.747,42 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 14,53 points, soit 0,3% à 5.375,32 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 151,017 points, soit 0,9% à 17.343,546 points.

Si les marchés s'attendent à ce que la Fed ne baisse pas ses taux ce mois-ci, ils espèrent obtenir des indications sur sa stratégie future à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours.

Ils surveilleront en même temps la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) qui, s'ils traduisent comme attendu un ralentissement de l'inflation, pourraient encourager la banque centrale à ouvrir la porte à au moins une baisse de taux d'ici la fin de l'année.

Aux valeurs, Apple a bondi de 7,26% et signé un nouveau record après avoir reculé la veille, contribuant largement à la hausse du Nasdaq.

La marque à la pomme a dévoilé lors de son évènement annuel destiné aux développeurs, qui s'est ouvert lundi, de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle destinées à accroître l'attrait de ses appareils, notamment un assistant virtuel Siri amélioré, capable de répondre à un plus grand nombre de questions et d'accomplir des tâches plus complexes qu'auparavant.

General Motors a pris 1,34% après avoir annoncé un programme de rachat d'actions de six milliards de dollars.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Stephen Culp, version française Tangi Salaün)