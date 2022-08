New York (awp/afp) - La Bourse de New York est revenue jeudi sur son élan, qui avait été propulsé par un ralentissement de l'inflation mercredi, et a conclu en ordre dispersé, le secteur technologique perdant de la vigueur.

Selon des résultats provisoires, le Dow Jones a grappillé 0,08%, le Nasdaq, à dominante technologique, a reculé de 0,58% et le S&P 500 a cédé 0,07%.

afp/rp