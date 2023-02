New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, le Nasdaq et l'indice S&P 500 concluant une mauvaise semaine, la pire depuis ce début d'année.

L'indice Dow Jones a grappillé 0,55% et le S&P 500 0,22%, tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 0,61%, selon des résultats provisoires à la clôture.

afp/rp