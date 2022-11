NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, à l'issue d'une séance volatile, les investisseurs étant aux prises avec un rapport mitigé sur le marché du travail aux Etats-Unis et les déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur le rythme des hausses des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 1,26%, ou 401,97 points, à 32 403,22 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 50,66 points, soit 1,36%, à 3.770,55 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 132,31 points (1,28%) à 10 475,25 points.

Le rapport officiel sur l'emploi publié vendredi par le département américain du Travail a montré que l'économie américaine avait créé plus de postes qu'attendu en octobre mais que le taux de chômage avait augmenté plus que prévu à 3,7%.

Les investisseurs sont particulièrement attentifs aux données relatives au marché du travail alors que la Fed a indiqué à plusieurs reprises attendre un ralentissement avant d'envisager une pause dans ses hausses de taux.

Les commentaires de Jerome Powell ont ravivé les craintes de voir la banque centrale continuer à relever les taux pour un période plus longue qu'estimé auparavant.

Les responsables de la Fed se sont fait l'écho vendredi de leur président, évoquant la possibilité de réduire l'ampleur des hausses de taux à l'avenir, insistant toutefois sur la nécessité de continuer à relever les taux sur un période plus longue et potentiellement au-dessus du niveau de 4,6% prévu par la banque centrale lors de sa réunion de septembre.

L'attention du marché va désormais se porter sur les données de l'inflation dont la publication est prévue la semaine prochaine, ainsi que sur les élections de mi-mandat qui se tiendront le 8 novembre.

Aux valeurs, les informations selon lesquelles la Chine pourrait assouplir ses meures contre le COVID-19 ont profité aux entreprises chinoises côtées aux Etats-Unis comme Alibaba et JD.com.

Starbucks a également progressé après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes.

(Reportage Chuck Mikolajczak; version française Camille Raynaud)

par Chuck Mikolajczak